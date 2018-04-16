Kartal Köprüsü yakınlarında Murat Polat'ın kullandığı otomobilin, tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan Alaattin Gündoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre, ifadesi alınan Gündoğdu, olay günü otobüsle Göztepe'den yola çıkarak Kartal'a doğru seyir halinde olduğunu belirterek, "Kartal Köprüsü'ne geldim. Yan yola girmeye hazırlanırken yoğun trafik vardı. Hızım en fazla 5-10 kilometreydi. O esnada trafikte kesinlikle durmadım, yolcu da almadım. Yolcu almaya gideceğim esnada arkamdan çarpma sesi duydum. Kaza yerinde fren sesi duymadım, yolda da fren izi görmedim. Benim hiç bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.



TUTUKLAMA KARARI

"Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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