Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla yapılan arazi aramasında İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2-4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İHA'nın haberine göre, bahçe sahibi İ.Ö., adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitlikleri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi. Gözaltındaki şüpheli İ.Ö’nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.





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