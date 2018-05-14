İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor’un düzenlediği 4. İstanbul Çocuk Maratonu şölen havasında geçiyor. Maltepe Sahil Şehir Parkı’nda düzenlenen ve Anneler Günü’ne denk gelen etkinlik, 7 kategoride binlerce çocuğun katılımıyla başladı.

‘Hoş geldin şampiyon’, ‘Katılmak kazanmaktır’ ve ‘Anneler Günü’nde annene ilk madalyanı hediye et’ sloganlarıyla hayata geçirilen maratonda, farkındalığı artırmak amacıyla Down sendromlu çocuklar da yer aldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; etkinlikte 1-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11,12-13 ve 14-15 yaş kategorilerinde çocuklar parkura çıkarken, 8-9 yaş ve altı çocuklar anne-babalarıyla, üst yaş kategorilerindeki çocuklar ise kendi başlarına koştu.

Organizasyonda çocuklar, 300, 900 ve 1500 metrelik parkurları tamamladı. Organizasyonda “En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru” denemesi gerçekleştirildi. Yarışı bitiren tüm çocuklara madalya ve sertifika verildi.

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