Kocaeli'de beyninde 8 tane tümör olduğu belirlenen 4 yaşındaki Selçuk Aygün, her geçen gün giderek büyüyen tümörlere karşı yaşam savaşı veriyor. 4 yaşındaki oğullarını tedavi edecek doktor aradıklarını söyleyen Baba Bekir Aygün, "Biz kendi çabalarımızla ülkede bu çocuğa müdahale edebilecek bir doktor, hekim bulamadık" dedi.
8 TÜMÖRLE YAŞIYOR
İHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Filiz ve Bekir Aygün çiftinin 4 yaşındaki oğulları Selçuk, daha 6 aylıkken gözünde tümör olduğu tespit edildi. Bir süre tedavi gören Selçuk 9 aylıkken sağlığına kavuşurken, 2 yaşında geçirdiği kriz sonrasında tekrardan sağlık kontrolü için tekrar hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan testler sonucunda Selçuk'un beyninde çok sayıda tümör olduğu ve tümörlerin her geçen gün gittikçe büyüdüğü belirlendi. Tuberoskleroz ile epilepsi teşhisi konulan 4 yaşındaki Selçuk, şu an beynindeki yaklaşık 12 milimetre çapındaki 8 tümörle yaşıyor. 4 yaşındaki oğlunun sağlık durumunun düzelmesi için çaba harcadıklarını ancak tedavi edilmesini sağlayamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Bekir Aygün, tek isteğinin oğlunun iyileşmesi olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.
"GÖZLERİNDE TÜMÖR OLDUĞU SÖYLENDİ"
Kardeşinin hastalığının tüm aileyi etkilediğini söyleyen Abla Hamide Aygün, "Selçuk, 6 aylıkken gözünde bir kayma vardı. Biz o zaman onu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdük. Doktor, gözlerinde tümör olduğunu söyledi ve bizi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderdiler. Oradaki doktorumuz bizi ameliyathaneye alıp hemen baktı ve 'İki gözünde tümör var, hemen kemoterapi alması lazım' dedi.
Onun ardından kemoterapi ve ışın tedavisi aldık. 9 aylıktı tedavisi bitti. Ondan sonra bir nöbet geçirdi. Nöbetten sonra hastaneye kaldırdılar. Hastanede MR çekildi ve MR'da beyninde ödem olduğunu söylediler ve epilepsi teşhisi koydular. Bu süre zarfında sürekli bizim nöbetlerimiz oluyordu ve hiç bitmiyordu" dedi.
"HER DOKTOR AMELİYAT OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR AMA HİÇBİRİ YAPMIYOR"
Selçuk'un beynindeki tümörlerin 12 milimetre çapında olduğunu ve her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Hamidiye Aygün, kardeşinin sağlık durumu için hiçbir şey yapamadıklarını kaydederek, "2 yaşındayken tekrardan bir MR çekildi. Beyninde tümörler olduğunu söylediler ve tuberoskleroz teşhisi koydular. Bu süre içerisinde beynindeki tümörler gittikçe büyüdü. Tümörler öce 6 milimetre çapında, sonra 10 milimetre çapında, daha sonra ise 12 milimetre çapında oldular. İki günde üç günde bir nöbet geçiriyor bu çocuk. Her doktor ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama hiçbiri yapmıyor. Sabaha kadar sürüyor nöbetleri. İlaçlarla durduruyorlar, serum takıyorlar. 4 yıldan beri böyle" diye konuştu.
ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER, AMELİYAT EDECEK DOKTOR BULAMADILAR
Kendi imkanları ile birçok hastaneye gittiklerini ama Selçuk'u tedavi edecek doktor bulamadıklarını söyleyen Baba Bekir Aygün, " Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ, Isparta gibi şehirlerdeki en büyük hastanelere gittik. Ameliyatı çok riskli olduğu için hiç bir doktor müdahale edemiyor. Ben oğlumun tedavisi için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız ile tüm yetkililerden yardım istiyorum. Biz kendi çabalarımızla bu çocuğun sağlık durumuna müdahale edemedik, ettiremedik" dedi.
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