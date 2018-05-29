Sağlık Bakanlığınca bu yıl Eskişehir, Elazığ, Ankara ve Manisa'da olmak üzere 4 şehir hastanesi daha açılacak.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Politikaları kapsamında açılması planlanan toplam 40 bin nitelikli yatak kapasiteli 34 şehir hastanesinin 4'ü geçen yıl, biri de bu yıl hizmete sunuldu.

Bu kapsamda 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi, 780 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi, bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi olmak üzere 5 hastane hizmete girdi.

Bu yıl bin 81 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 38 yataklı Elazığ Şehir Hastanesi, 3 bin 704 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve 558 Yataklı Manisa Şehir Hastanesi açılacak.

"ANKARA BİLKENT'TE 892 POLİKLİNİK ODASI OLACAK"

Eskişehir'de hizmet verecek hastanede 279 poliklinik, 152 yoğun bakım yatağı ve 35 ameliyathaneyle yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunacak.

Elazığ Şehir Hastanesi'nde 227 poliklinik, 60 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, 50 tutuklu servisi yatağı, 160 yoğun bakım yatağı, 34 ameliyathane, 150 yüksek güvenlikli adli psikiyatri yatağı, kişiye özel doğum hizmetinin sunulacağı 14 sancı, doğum, lohusa odası yer alacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olacak Ankara Bilkent'te ise 892 poliklinik ve 150 destek odası, 696 yoğun bakım yatağı, 10 mahkum koğuşu, 131 ameliyathane, 300 fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı, 100 yüksek güvenlikli adli psikiyatri yatağı ve kişiye özel doğum hizmetinin sunulacağı 80 sancı, doğum, lohusa odası bulunacak.

Manisa Şehir Hastanesi ise 156 poliklinik, 122 yoğun bakım yatağı ve 19 ameliyathaneyle hizmet verecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER