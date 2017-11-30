Hidrosefali ve serebral palsi hastası Elif Çiçek için tedavi umudu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Çetin ve Özlem Çiçek çifti, hidrosefali ve serebral palsi (beyin felci) hastası Elif Yağmur'un kök hücre ameliyatı olması için destek istiyor.

AA'nın haberine göre; Karaman Mahallesi'nde Kalıcı Konutlar'da oturan Çiçek çiftinin çocukları Elif Yağmur'un (4) beyninde, doğumsal hatadan dolayı su toplandı. Küçük bedenine rağmen ameliyat geçiren Elif bebek, kas gevşetme ve kalça çıkıklığı ameliyatları da oldu.

Annesi tarafından şırınga yardımıyla beslenen ve sadece pirinç unu, sıvı gıda ve çorba tüketmek zorunda kalan Elif, aynı zamanda tetrapleji (felç) ve serebral palsi hastası.

Yaşadığı tüm zorlukları aşarak hayatta kalmaya çalışan Elif'in ailesi, serebral palsi hastası kızlarının iyileşmesi için gerekli olan kök hücre ameliyatı için yetkililerden yardım istiyor.

Anne Özlem Çiçek (40), doğumundan sonra 45 gün evladından ayrı kaldığını, her gün ağladığını söyledi.

Bir annenin evladını 45 gün boyunca koklayamamasının çok zor olduğunu vurgulayan Çiçek, "Hele benim en çok ağrıma giden, doğumevindeyiz. Gidiyorum yan tarafta bebek sesi, sol tarafta bebek sesi ama benim bebeğim yanımda yok. 45 gün bana ölüm geldi. Onun sesini duymamak, onu emzirmeden durmak, yani yemeden içmeden kesildim" diye konuştu.

Doktorunun çocuğa anne sütünün lazım olduğunu belirterek, kendisini toparlaması yönünde tavsiyede bulunduğunu aktaran Çiçek, sütleri dondurucuya koyup araçla Gebze'deki hastanede tedavi gören kızına ulaştırdıklarını kaydetti.

Anne sütü sayesinde Elif'te düzelmelerin başladığını belirten Özlem Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorumuz, 'Sizin maratonunuz bundan sonra başlıyor. Çocuğun beyin damarında su var' dedi.

Elif'in ameliyat olacağını söylemedi ama sağolsun bizi yönlendirdi. Eğer yönlendirmeseydi, belki de Elif'in durumu daha da kötüydü. Biz ona göre erken tedaviye başladık. Beyin cerrahı, '1 yaşına kadar ameliyat edemem.' dedi. Hem kilo az hem de bünye zayıf diye. 1 yaşına girdik, beyin ameliyatı oldu. Şant takıldı. Yemin ederim o 3 saat bana bir ömür geldi. 'Artık bitse de kucağıma alsam.' deyip deyip duruyordum. Şükür o 3 saat de geçti. Durumu şu anda öncekine nazaran çok çok iyi. Bursa'daki fizik doktorumuz Elif için 'Benim tezimi çürüttü. Elif'i bu halde göreceğime hiç inanmıyordum. Elif'in ilk geldiği halle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var.' dedi. Kızımın iyileşmesi için bize bir el atılması lazım. Eşim bir yere kadar yetişti, bir yerden sonra da artık devlet büyüklerimizden çocuğum için bir anne olarak yardım istiyorum."

"4 SENEDEN SONRA ANNE KELİMESİNİ DUYDUM"

Kök hücre tedavisinin serebral palsi hastaları için umut ışığı olduğunu, yüzde 60-70 düzelme şansı bulunduğunu vurgulayan Çiçek, ameliyat masrafının ise çok yüksek olduğunu, çocuğu için para toplanması, kök hücre ameliyatı olması için yardım ve destek istediğini kaydetti.

Bazı serebral palsi hastalarında nöbet geçirme riski olduğunu fakat Elif'te görülmediğini belirten anne Çiçek, "Kızımda 4 seneden sonra 'anne' kelimesini duydum. Dede olsun, baba olsun hepimizi tanıyor. Abla, ağabey, bunları söylemesi, etmesi... 1-1,5 yaşına kadar kafayı tutamıyorduk biz. Özel hastanelerde özel eğitimler gördük. Fizikleri gördükten sonra bu çocuk kafa tutması olsun, oturması olsun, her şeyimizi kendi imkanlarımızla yaptık" ifadelerini kullandı.

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