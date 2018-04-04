İstanbul’un martılara yaren, dalgalara sırdaş vapurları, her gün binlerce konuğunu bir kıtadan öbürüne taşıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre vapur düdüklerinin, küpeşteden atılan simitleri kapışan martıların seslerine karıştığı yolculuğun güvenle tamamlanmasını ise tam 167 yıldır İstanbul halkına hizmet veren Şehir Hatları’nın kaptanları sağlıyor. İstanbul’un eşsiz manzarası ‘ofisleri’ olan kaptanlar, yılda ortalama 40 milyon yolcuyu evine, işine, sevdiklerine kavuşturuyor.

Şehir Hatları’nda, 28 gemi ve çeşitli hatlar için kiralanan 29 yolcu motorunda, üçü uzak yol olmak üzere 62 kaptan görev yapıyor. Kaptanlar, “Martılar bizim biletsiz misafirlerimiz. Bir kıtadan bir kıtaya ortalama 8 dakikada geçiyoruz ama Adalar’a kadar bizimle 45 dakika seyahat ediyorlar. Onlar için yorucu oluyor ama bizim için keyifli” diyor.

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