40 yaşını geride bırakan ünlü isimlerin iddialı pozları

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63 yaşındaki Akrep Nalan'ın mayolu fotoğrafını Onur akay Instagram'da paylaştı ve altına “Ekim'de denize girdik darısı Kasım'a ama helal olsun Akrep Nalan’a! Ben biraz kilo alınca denizin içinden çıkamadım… Önceki yıllarda Akrep Nalan’ı mayolu görüntülemek için, gazeteci arkadaşlarımız Bodrum’da gizli çekim yaparlardı. Nalan artık poz veriyor, çünkü eskisi kadar kilolu değil.” notunu düştü.