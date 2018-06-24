İzmir’in Tire ilçesi’nde yaşayan 78 yaşındaki 3 çocuk annesi Türkan Kasar, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında subay olarak görev yapan İstiklal Madalyası sahibi babası Mehmet Emin Yurtçu’dan kalan emekli maaşına, yıllar sonra bulduğu evrak sayesinde tam 40 sene sonra kavuştu.

Yeniçiftlik Mahallesi’nde oturan Türkan Kasar, 40 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Emin Yurtçu’nun şeref madalyası ve evraklarının bulunduğu çantaya bakarken, o döneme ait sigortalılık belgelerini buldu. Belgelerde babasının görev yaptığı 9 yıl boyunca sigortasının yatırıldığını gösteren hizmet dökümlerini görünce oğlu Osman Kasar’a anlattı. Akrabalarının da “Babanızdan emekli maaşı alabilirsin” demesiyle Tire SGK’ya başvurdu.

‘ÇANAKKALE VE KURTULUŞ SAVAŞLARINDA YER ALDI’

Evrakların çok eski olduğunu, sistemde kayıtlı olmadığını belirten SGK görevlileri, Genelkurmay Başkanlığı’na gönderip incelenmesini istedi. Genelkurmay, 6 ayda evrakları inceleyip hizmet dökümlerinin arşivlerinde kayıtlı olduğunu doğruladı. SGK görevlileri de bunun üzerine sisteme giriş yapıp 3 ay içerisinde Türkan Kasar’a maaş bağladı.

40 yıl sonra babasının maaşına kavuşan Kasar, şunları söyledi: “Babam daha askeri lisede okurken 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde, hemen ardından da Kurtuluş Savaşı’nda görev aldı. İstiklal Madalyası aldı. 2. Dünya Savaşı’nda da yine göreve hazırdı. Savaş sona erince de Tire’de ilkokul öğretmenliğine atandı. Bana hep ‘Baban askerdi, niye emekli maaşı almıyorsun?’ diyorlardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bulduğum evrakı dikkate aldılar, araştılar ve bana babamdan emekli maaşı bağladılar.” Kasar’ın oğlu Osman Kasar da “Allah devletimizden razı olsun. 100 yıl önceki evrakları bulup inceleyerek annemi emekli etti” dedi.