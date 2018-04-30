Çorum'da 64 yaşındaki Ali B., 40 yıllık eşi 64 yaşındaki Hanife B.'yi başına çekiçle vurarak öldürdü.



DHA'nın haberine göre olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali B., bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. B.'nin gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife B.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Ali B.'nin ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali B., gözaltına alınırken, Hanife B.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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