400 oyuncuyla 7'den 70'e satranç turnuvası

Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği satranç turnuvasına, 7 ile 70 yaşı arasındaki yaklaşık 400 oyuncu katıldı.



Sarıyer İstinye Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen satranç turnuvasının açılışında konuşan Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü ve Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cevahir, gençleri spor, sanatsal etkinlikler ve satranç oynamaya teşvik ederek, teknoloji bağımlılığına yol açan bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Cevahir, "İlkin düzenlediğimiz satranç turnuvasını geleneksel hale getireceğiz. Satranç sporunun gelişmesi, yaygınlaştırılması ve ileri bir noktaya taşınması için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Cevahir, Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü olarak bünyelerinde her yaştan toplam 150 kişilik lisanslı satranç sporcusunun yer aldığını, vakıf bünyesinde verilen satranç kursu ile bu sayıyı daha arttırmayı hedeflediklerini söyledi.



8, 10 ve 12 yaşından küçükler ile 12 yaşından büyükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 400 satranç sporcusu katıldı. Her kategoride dereceye 10 sporcu madalya, ilk 3'e giren sporcular kupa ve hediyeler kazandı. Turnuvaya katılan her sporcuya ayrıca katılım belgesi de verildi.

