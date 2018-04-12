Fotomodellik vaadiyle çıplak fotoğraflarını çeken, cinsel taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Cüneyt Pala’yı öldürmek suçundan 2 kadının müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasında “ağır tahrik” indirimi istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, mütalaada, Dilek D. için “ağır tahrik altında adam öldürmek” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, Gülşah Ş. hakkında ise haksız tahrik altında yaralamak suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını yapmaları için Dilek D. ve Gülşah Ş.’nin tutukluluk halinin devamına, duruşmanın Haziran ayına ertelenmesine karar verildi.

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