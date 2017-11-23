44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!

Arjantin donanması, geçtiğimiz haftadan bu yana haber alınamayan kayıp denizaltının kaybolduğu bölgeden 15 Kasım'da kaydedilen sesin bir patlama sesiyle örtüştüğünü duyurdu.

Arjantin donanma sözcüsü yaptığı açıklamada 15 Kasım sabahında yaşanan patlamanın, "anormal, tek, kısa, şiddetli" olduğunu ancak nükleer bir patlama olmadığını söyledi.

Açıklamada denizaltıya yönelik bir saldırı gerçekleştiğine yönelik herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.

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