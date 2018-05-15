44 takımdan 850 sporcu suya indi

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Beyoğlu Sütlüce Sahili’nde düzenlediği Dragon Boat Festivali ile kutladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu yıl “Kürekler suya iniyor, eğlence seni bekliyor” sloganıyla 2’ncisi düzenlenen festivale 44 takımdan 850 sporcu katıldı.

Festival, aynı zamanda İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin de başkanlık görevini yürüten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Festivalde sporcular kupa için yarıştı.

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