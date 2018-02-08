Henüz 10 yaşında sosyal çevresi nedeniyle tanıştığı ve 44 yıl boyunca içtiği sigaradan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nı arayarak kurtulan Necla Tümer, şimdi sigarasız geçireceği emeklilik hayatına başlamak için gün sayıyor.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik bölümünde 22 yıldır ofis personeli olarak görev yapan 54 yaşındaki Tümer'in hayatı, başka birinin içtiği sigaranın kokusundan rahatsız olmasıyla değişti.
AA'nın haberine göre; kokudan oldukça rahatsız olup, sigarayı bırakma kararı alan Tümer, daha sonra hayatını değiştirecek adımı atacağı yolu bulmak için araştırma yapmaya başladı.
Çeşitli yöntemler deneyen ancak bir türlü sigarayı bırakma yolunda başarılı olmayan Tümer'in hayatı, Sağlık Bakanlığı çatısı altında 7 gün 24 saat hizmet veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"na ulaşmasıyla değişti.
Tümer, vakit kaybetmeden aradığı ALO 171'den aldığı danışmanlık hizmeti sayesinde, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Polikliniğinde hizmet veren sigara bırakma kliniğine ulaştı.
Buradaki ücretsiz hizmet ve gerekli tıbbi desteklerle sigaradan kurtulan Tümer, şimdi sigarasız emekliliğin tadını çıkarmaya hazırlanıyor.
"KENDİME 'BU SİGARAYI BIRAKMAN GEREKİYOR' DEDİM"
Sigaraya bırakma sürecini anlatan Necla Tümer, iki çocuk annesi olduğunu ve iki torunu bulunduğunu belirterek, "Bir torunum daha olacak nasip olursa. Bu yüzden artık sigarasız bir hayat yaşamaya karar verdim" dedi.
Tümer, emekliliğinin dolmasına az bir süre kaldığını, bu süreçte sigaradan da kurtulduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"10 yaşımdan bu zamana kadar sigara içtim. Okula gidiyordum bir arkadaşım ve teyzem sigara kullanıyordu. Hep merak yüzünden, onlar içerken ben de içmek istedim ve bunun devamı geldi. Bulduğumuz zaman içtik, bulamadığımız zaman daha kötü oluyordu. 54 yaşıma girdim, poşetle merdiven çıkarken nefes nefese kalıyordum ve kendime dedim ki 'bu sigarayı bırakman gerekiyor.' Kronik bronşit için doktora gittiğimde bana kesinlikle sigarayı bırakmam gerektiğini söyledi ama ondan sonra da devam ettim. Bir yardım almam gerekiyordu ama 171'i bilmediğim için eczanelerde satılan nikotinli sakızları denedim. Mümkün değil bırakamadım. İnternete bakarken bir gün 171'i gördüm dedim ki 'bir arayayım'. Aradım ve gerçekten karşıma çok iyi biri çıktı ve beni güzelce yönlendirdi ve poliklinik randevumu aldı. Ben doktora gittim, o da bana çok yardımcı oldu. İlaç verdi ve ben o ilacı içtikten sonra sigara isteğim bayağı bir gitmeye başladı. Biraz da beyinde bırakmak gerekiyor. Şu anda tamamen beynimde de bitirdim. Birisi durakta içip de toplu taşımaya bindiği zaman o kadar kötü kokuyor ki anlatamam ve ben kendi kendime kızıyorum. Ben de içiyordum ve yanımdaki insana bu kadar kötü kokuyordum, ne kadar rahatsız ediyormuşum."
"KENDİME KUMBARA YAPTIM, SİGARA PARASINI BİRİKTİRİYORUM"
Necla Tümer, sigarayı bıraktığı günden itibaren günlük olarak sigaraya verdiği parayı bir kumbarada biriktirmeye başladığını dile getirerek, "Torunlarım var, yeni bir tane daha olacak onların yanında içemiyorsun. İçtiğin zaman zaten yanındaki kişi içmiş kadar oluyor. Ben karar verdim bırakacağım dedim ve bıraktım. O kadar mutluyum ki anlatamam. Sigara içtiğim durumumla şu andaki durumum çok farklı. Mesela evim 4. katta. Artık su bidonunu alarak rahatça çıkıyorum. Sigara içtiğim zaman mümkün değildi çıkamazdım. Nefes nefese kalıyordum şu an çok iyiyim, inşallah ileriye dönük de daha iyi olacağım. Ben şu an çok memnunum" diye konuştu.
Sigaranın bırakılması için desteğe ihtiyaç olduğunu anlatan Tümer, şöyle devam etti: "Bir gün işe gelmek için sabah toplu taşımaya bindim ve oturdum. Yanıma bir bey oturdu ama o sigara kokusundan o kadar rahatsız oldum ki anlatamam ve dediğim gibi kendi kendimden nefret ettim o anda. Bunu içmeye gerek yok, şimdi ilacı var, doktor çok güzel yardımcı oluyor, 171 var. Yani bırakmak isteyenler 171'e başvursunlar. Randevu almak zor değil. Onlar zaten kendileri alıp mesaj olarak size atıyorlar, 'Şu gün şurada randevunuz var, doktorunuz bu kişi' diye. Doktor çok yardımcı oluyor. Devlet gerçekten bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Şükürler olsun Rabbime ben kurtuldum. İnşallah buna başlayanlar sabırla bırakmayı düşünecekler. İki hafta sonra işimden emekli oluyorum sigarasız bir hayata başlıyorum. Torunum olacak. Onu severken, öperken kokmayacağım. Tertemiz sigarasız bir hayatı herkese tavsiye ediyorum."
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