1953 yılında Sinop´ta doğan ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan İnce, ilk uçuşunu 1973 yılında gerçekleştirdi. 1993 yılında THY ailesine katılan kaptan pilot, 45 yılda 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini, yani 3 yılını bulutların üzerinde uçarak geçirdi. DHA'nın haberine göre, deneyimli pilot, son uçuşunda oldukça özel anlar yaşadı. Kemal İnce´yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.
GENÇLERE GÖKYÜZÜ DAVETİ
Veda uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal İnce, "45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk´ün sözünü hatırlatmak isterim; istikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi´ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler" dedi.
OĞLU YOLCU OLARAK UÇTU
Kemal İnce'nin kendisi gibi THY pilotu olan oğlu İnanç İnce ise, "Çok mutlu ve gururluyum. Uzun bir uçuş kariyerinin ardından güzel bir vedada birlikteyiz. İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Ben babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum. Benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmalarını çok isterim" diye konuştu.
DUYGUSAL ANONS
Pilot Kemal İnce, Dalaman-İstanbul uçuşunda yolculara da duygusal bir anons yaptı.İnce, "Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kaptan pilotunuz Kemal İnce olarak sizlere 45 yıllık pilotluk mesleğimin son uçuşundan sesleniyorum. Bu uçuş ile birlikte benim için bir tutku olan pilotluk serüvenimi tamamlamış olacağım. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek ve 45 yıllık maceramı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli inişler, yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.Uçakta bulunan 305 yolcu anonsun ardından İnce'yi alkışladı.
İLK UÇUŞU GİBİ HAZIRLANDI
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal İnce'nin son uçuşuna ilk uçuşuymuş gibi heyecanla havalandığını, 45 yıl önce başlayan gökyüzü kariyerine veda ettiğini belirterek " Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dileriz "dedi.
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