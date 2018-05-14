Hollanda Değirmenler Vakfı’nın organize ettiği “Ulusal Değirmen Günü”, bu yıl 46’ncı defa düzenlendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ülke genelinde yaklaşık 700 değirmenin kapıları halka açıldı. Her sene yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği etkinliğin bu yılki teması, “Değirmenci ile tanış” olarak belirlendi. Etkinliğin açılışı, dünyanın en büyük değirmenlerinin bulunduğu Schiedam kentinde yapıldı. UNESCO’nun “Dünya Miras Geçici Listesi”ndeki Kinderdijk Köyü’nde ise 15. yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.