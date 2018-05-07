Beyaz Müzayede’nin gerçekleştirdiği, klasik sanat eserlerinden oluşan 49. Beyaz Müzayede sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Klasik Resim Sanatı’nın önemli temsilcilerinin görkemli tablolarından derlenmiş değerli eserler, 6 Mayıs Pazar günü Swissotel’de koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluştu.

Mahmut Cüda'nın tuval üzeri yağlıboya olan "Kavun ve Mavi Kasede Meyveler" isimli eseri 695 bin TL’ye satılarak müzayedenin en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Dünyanın ünlü deniz ressamlarından Aivazovsky’nin, St.Petersburg Ermitaj Müzesi’nden ve ünlü Aivazovsky eksperi Gianni Caffiero tarafından verilmiş sertifikası bulunan ‘Ay Işığında İstanbul’ adlı eseri 631 bin TL’ye alıcı bularak müzayedenin en yüksek fiyata satılan ikinci eseri oldu. Müzayedede Nazmi Ziya'nın "Kandilli Sırtlarından" adlı eseri 568 bin TL fiyatla alıcısını bularak müzayedenin en pahalı üçüncü eseri oldu.

49. Beyaz Müzayede’nin oryantalist eserlerden oluşan bölümünde “İstanbul Resimleri” ile bilinen en meşhur oryantalist sanatçıların en tipik ve ihtişamlı yapıtları satışa sunuldu. Bu bölümde satışa sunulan eserler arasında saray ressamı Fausto Zonaro, Gemain Fabius Brest, Leonardo De Mango, François Leon Prieur Bardin, Ludwig Deutsch’un, Alexei Alexeievich Harlamoff ve Fabio Fabbi’nin eserlerine koleksiyonerlerin yoğun ilgisi vardı.

Son yılların en kapsamlı klasik sanat eserleri müzayedelerinden biri olan ve başyapıtlarıyla uzun süre hafızalarda yer edecek olan 49. Beyaz Müzayede’de önemli koleksiyonlardan derlenmiş toplam 234 sıra dışı eser satışa sunuldu. Klasik sanat ustalarının seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturan 49. Beyaz Müzayede’nin ev sahibi, Aziz Karadeniz’di.