Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 49 kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi, Yumurta Adası açıklarında lastik botla Midilli Adası'na doğru yol alan göçmenleri fark etti.

Helikopterden yapılan bilgilendirmeyle harekete geçen Dikili ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait botlar, çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 49 Suriyeli göçmeni yakaladı. Cunda Adası'ndaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, insani yardımların ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

FARKLI UYRUKLARDAN 48 GÖÇMEN AYVACIK'TA YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İSE yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü kırsalında bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Myanmar, Pakistan, Irak, Togo, Gabon, Senegal ve Gine uyruklu 48 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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