49 yıl önceki cinayet, Facebook fotoğrafıyla ortaya çıktı!

71 yaşındaki David Dearlove, 1968 yılının Ekim ayında 19 aylık üvey oğlu Paul Booth'un, yatağından düşerek öldüğü iddiasında bulunmuştu. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, Paul’un üvey babası David Dearlove'ına Facebook'ta paylaştığı bir fotoğraf sayesinde ortaya çıktı.

Telegraph'ın haberine göre, Paul'ün erkek kardeşi Peter, Dearlove'un Facebook'ta paylaştığı ve kucağında Paul'u tuttuğu eski bir fotoğrafı görünce o zamanlar 4 yaşındayken yaşadığı travmatik anıyı hatırlayarak, kardeşinin üvey babaları David Dearlove tarafından şömineye fırlattığına şahit olan Peter, bu iddiasını yargıya taşıdı. 49 yıl sonra cinayet ve çocuğa işkence suçlamalarıyla Dearlove hakkında dava açıldı.

Jüriye konuşan Peter, fotoğrafı görünce açığa çıkan unuttuğu bu olayı anlattı. Paul'un öldüğü gece kapıdaki bir delikten gördüğü manzaranın kendisini yıllardır tutsak ettiğini belirtti. Peter, üvey babaları David Dearlove'ın Paul'u ayak bileğinden tutup fırlattığını ve başını şömineye çarpan talihsiz kardeşinin bu yüzden hayatını kaybettiğini belirtti.

Olayı soruşturan savcı Richard Wright, Peter'ın ilk olarak Dearlove'dan bu fotoğrafı kaldırmasını istediğini, daha sonra olayı kuzeni Tracy ile paylaştığını, bunun üzerine kuzeninin polise gittiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. "Paul Booth'un, çatlayan kafatasının beynine şiddetli bir hasar vermesi sonucu öldüğüne dair herhangi bir şüphe yok. Bu bir kaza değil, cinayet. Neredeyse 50 yıl sonra yanıt aradığımız soru ise buna neyin sebep olduğu" şeklinde konuştu.

19 aylık oğlunu öldürmekle suçlanan üvey baba ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

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