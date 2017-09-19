İşçi emeklisi, ressam 66 yaşındaki Osman Arslan, 41 yıldır gitmediğini belirttiği Antalya'dan gelen 95 TL'lik trafik cezası nedeniyle şoka uğradığını söyledi. Arslan, TIR şoförlüğü yaptığı yıllarda yurt içinde ve yurt dışında trafik kurallarına harfiyen uyduğunu dile getirirken, hakkını mahkemede arayacağını söyledi.
Antalya'ya ilk ve son kez 25 yaşındayken gittiğini belirten Osman Arslan, "5 Eylül 2017 tarihinde saat 16:27 Antalya'da bir fahri trafik müfettişinin kestiği 'trafik kurallarını ihlal' nedeniyle 95 TL'lik trafik cezasıyla şok oldum" dedi.
Antalya Trafik Büro Amirliği'ni fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza üzerine telefonla aradığını dile getiren Arslan, "Ceza için Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçeyle itiraz edebileceğim söylediler. Ben cezanın kesildiği tarihte eşim hastaydı. Ankara'da tedavi işlemleri ile uğraşıyordum. Benim Ankara'da olduğuma dair birçok yerde kamara kayıtları mevcut. Eşimi ceza kesilen araçla evimden hastaneye getirdim ve götürdüm. Böyle bir trafik cezası yazılmasına da anlam veremedim. Plaka okuma hatası olabilir ya da ezbere yazılmış olabilir. Ben Antalya'ya 49 yıldır hiç gitmedim. Bu yanlışlık veya hata nereden geliyor anlam veremiyorum" diye konuştu.
"ARABAM ANKARA'DA, CEZASI ANTALYA'DAN GELİYOR"
Avrupa'ya yıllarca 98 ve 126 tekerlekli TIR'larla yük taşıyıp, yaşamını idame ettirdiğini belirten Osman Arslan, şöyle devam etti:
"Ben, TIR şoförlüğünden 1998 yılında emekli oldum. Şimdi ise ressam arkadaşlarla Ankara'nın dağlarında ve ovalarında yağlı boya resimler yapıp, zaman geçiriyorum. TIR şoförlüğü yaptığım yıllarda yurt içinde olsun, yurt dışında olsun trafik kurallarına harfiyen uyan bir insanım. Ama, 49 yıldır hiç gitmediğim Antalya şehrinden trafik cezası yememe üzüldüm. Rahmetli babam, bu yaşadıklarıma benzer bir şeyler olduğunda, 'Kendi burada, unu dağlarda' derdi. Ben de, 'Arabam Ankara'da, cezası Antalya'dan geliyor' diyorum. Sulh Mahkemesi'ne bu konu ile dava açıp, yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım"
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