4A 4B 4C 4D nedir

Taşerona müjdeli haberi veren isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan'ın sözlerinde ''Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor.'' yer alıyordu. Taşeron işçiler ile ilgili açıklamaların ardından ise 4A, 4B 4C ve 4D statüsü ilgü konusu oldu. Peki 4A, 4B 4C ve 4D nedir ?

4A NEDİR?

Ülkemizde çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencelerden yararlanabilmek ve emekliliklerini garanti altına alabilmek ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaktadırlar.

4/A olarak yer alan eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/a olan kavram daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan bu kola 4 A denilmektedir.

Bu noktada ülkemizde yer almakta olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri artık yeni çıkan yasa ile tek bir çatı altında toplanarak SGK olarak geçerli olmaktadır. Tek çatı altında toplanan bu sistemler isimlerini de değiştirmiştir. Bu neden ile artık SGK ile ilgili olan işlemlerde SGK 4A nedir gibi sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

4B NEDİR?

4B grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

HİÇ HİZMETİ OLMAYAN 4/B'Lİ YILLIK İZİN ALABİLİR Mİ?

Madde metnine göre 4/B'li olarak ilk defa atanan ve daha önce hiç kamu hizmeti bulunmayan bir kişi ancak bir yıl çalıştıktan sonra yıllık izin haketmektedir. Atanan kişi, ilk yıl, yıllık izin kullanamayacaktır.

SGK 4C NEDİR?

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü eklenmiştir.

4D NEDİR?

4D (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

4A nedir

4c nedir

4b nedi

4d nedir

geçici işçi nedir

sgk

taşeron işçi