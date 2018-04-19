Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir. Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz. (Reçete bilgileri: Recete tarihi, eczane adı, ilaç katılım tutarı, muayene katılım tutarı, reçete katılım tutarı ve ilaç fiyat farkı)
Öte yandan haciz nedeniyle maaşınızda kesinti yapılıyorsa bunu yine E Devlet'in (Adalet Bakanlığı) Mahkeme dava dosyası sorgulama kısmında da görebilirsiniz. Yani adınıza açılmış icra davası olması gerekiyor. Peki başka hangi durumlarda maaşlarda kesintiler görülür? E Devlet Kapısı'nda sorgulama nasıl yapılır?
EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLER NELERDİR?
1. Devlet kurumuna borçlu olmanız ( vergi borcu gibi...) ve bu borcun icra takibine düşmesi sonucunda aylığınıza 1/4 oranında kesinti uygulanır.
2. Nafaka borcunuzun olması ve dava edilmeniz durumunda emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa maaşınızın tamamına el konulabilir.
3. Muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir. Muayene katılım paylarını E Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
4. Emekli olmanıza rağmen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.
4A, 4B, 4C EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA
E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor.
4A EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
4B EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
4C EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giri yaptınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz...
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