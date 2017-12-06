4A nedir? SGK 4A'ya kimler bağlanabilir?

Taşeron işçilerin beklediği müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron işçilerin kadroya geçirileceğini açıklamasından sonra, 850 bin işçi "4A, 4B ve 4 C nedir?" sorusunu sormaya başladı. "4A nedir? Kimler 4A'ya bağlanabilir?" sorularının cevabı haberimizde.

SGK 4A NEDİR?

Ülkemizde çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencelerden yararlanabilmek ve emekliliklerini garanti altına alabilmek ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaktadırlar.

4/A olarak yer alan eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/a olan kavram daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan bu kola 4 A denilmektedir.

Bu noktada ülkemizde yer almakta olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri artık yeni çıkan yasa ile tek bir çatı altında toplanarak SGK olarak geçerli olmaktadır. Tek çatı altında toplanan bu sistemler isimlerini de değiştirmiştir. Bu neden ile artık SGK ile ilgili olan işlemlerde SGK 4A nedir gibi sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

SGK 4A’YA KİMLER BAĞLIDIR?

Ülkemizde SGK çatısı altında toplanmış olan bu sigorta türleri artık yeni isimleri altında toplanmıştır. SGK 4A nedir sorusuna gelecek olursak 4A eski sistemde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşların bağlı olduğu SSK’yı temsil etmektedir. Yani günümüzde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşlar artık işlemlerini SGK 4A üzerinden yapmaktadırlar ve 4A haklarından yararlanabilmektedirler.

SGK 4A BİLGİLERİNİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SGK 4A sigortalı olarak çalışmakta olan kişileri kapsamaktadır. Bu kişiler SGK 4A haklarından yararlanabilmektedir. E-Devlet Kapısı' na şifreniz ile giriş yaptığınızda SGK hizmetleri bölümüne girerek bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLEN SGK 4A HiZMETLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri, Emekli Aylık Bilgisi, ve Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

E-Devlet' e giriş yaparak bu hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca geçmişe dönük bilgilerinizi 4A Hizmet Dökümü sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Sisteme yeni gelen bir özellikle 4A Özet Hizmet Dökümü ile daha güncel bilgilerinize ulaşırken 4A Detaylı Hizmet Dökümü ile geçmiş dönemdeki bilgilerinize ulaşabileceksiniz.

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