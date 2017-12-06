4C kadrosu nedir? SGK 4C kimleri kapsıyor?

SGK 4C kadrosunda yer alan mevsimlik işçiler SGK 4B kadrosuna geçirilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, taşeron işçilerin kadroya alınacağını müjdelediği açıklamasında, 4C'de çalışan mevsimlik işçiler için de 4B detayını paylaştı. Peki SGK 4C nedir?
SGK 4C NEDİR? (GEÇİCİ PERSONEL)
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü eklenmiştir.
4C GÖREV YERLERİ
4C çalışanları; a) Merkez ve taşra teşkilatları, b) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında, istihdam edilebilirler.
MEVSİMLİK İŞÇİLERE 4B KADROSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron işçilere kadro verileceğini müjdelediği açıklamasında, mevsimlik işçilere de "23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. 4/C statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4/B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz" sözleriyle müjde verdi.
SGK 4D KADROSU NEDİR?
SGK4D Daimi devlet işçileri oluyor. Tüm sendikal haklardan yararlanabiliyorlar.
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