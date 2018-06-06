Yapımcılığını Öner Arslanel / Fabrika Yapım’ın yaptığı başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Hasan Denizyaran, Sina Özer, Cemrehan Karakaş ve Cihan Şimşek’in yer aldığı yeni dizi ”4N1K” yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödüllü yazar Büşra Yılmaz’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ”4N1K” şimdi de dizi olarak seyircisiyle buluşacak. Yayınlanma tarihi ve oyuncu listesi ne olacak ?

4N1K HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Yaklaşık 1 yıldız 4N1K dizisi için yoğun hazırlıklar vardı; bu araya bir de sinema filmi çekimi de sığdırıldı ve gençliğin gözdesi olan 4N1K dizisi haziran ve ya temmuz 2018’de yeni sezonda da devam etmek üzeri izleyicisi karşısında olacak.

KISACA 4N1K

Dizi yazar Büşra Yılmaz’ ın 4N1K adlı romanında uyarlanacak bir dizi olacaktır. Yazar Büşra Yılmaz Kitabında ise; Yaprak adındaki bir genç kızın aşk ile yüzleşmesi anlatılıyor. Çocukluktan beri yakın arkadaş olduğu dört erkek yüzünden farklı bir şekilde büyüyen ve onlar yüzünden aşka uzak olan bu kız için hayatta bir tek Ali, Oğuz, Gökhan ve Sinan vardır. Fakat doğum günü çıkıp geldiğinde yeni yaşı ile birlikte hayatı da değişir. Kim olduğunu bilmediği birinden gizemli bir hediye alır ve Yaprak aşk ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

4N1K'DA KİMLER BOY GÖSTEREEK?

Gözde Mutluer

4 Ekim 1991 İzmit doğumlu genç oyuncu Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Melekler Korusun, Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Dağ, Not Defteri, Asla Vazgeçmem, Kardeşim Benim ve 4N1K gibi projelerde rol almıştır.

Burak Yörük

26 Mayıs 1995 İstanbul doğumlu oyuncu 2002 yılında Sırlar Dünyası dizisi ile profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Daha sonra sırası ile Biz Boşanıyoruz, 20 Dakika ve Ben Onu Çeok Sevdim adlı dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Hasan Denizyaran

1993 İzmir doğumlu genç oyuncu İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü mezunudur. Daha önceden Sungurlar ve Hayat Sevince Güzel’in kadrosunda yer almıştır.

Sina Özer

24 Ağustos 1995 İstanbul doğumlu oyuncu kısa bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Gurbette Aşk ve 4N1K gibi projelerde rol almıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER