Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan 4N1K İlk Aşk dizisi, beş gencin başından geçenleri ele alıyor. FOX'un merakla beklenen dizisinin yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’ın üstleniyor. Oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve ne zaman başlyacağı merak edilen 4N1K İlk Aşk dizisine dair detaylar...
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturuyor. 4N1K İlk Aşk dizisinin kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
4N1K İLK AŞK OYUNCU KADROSU
Çekimleri kısa bir süre önce İstanbul'da başlayan dizinin başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar’ paylaşıyor.
4N1K İLK AŞK DİZİSİNİN KONUSU
Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…
4N1K İLK AŞK FRAGMAN
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