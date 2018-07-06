Cemrehan Karakaş, 4N1K dizisinde Oğuz Ünal karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Cemrehan Karakaş kimdir? Cemrehan Karakaş kaç yaşında? İşte Cemrehan Karakaş'ın hayat hikayesi...
CEMREHAN KARAKAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
16 Haziran 1993’te doğan Cemrehan Karakaş, küçük yaşlarından itibaren sanatın farklı dallarıyla ilgilendi. Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. Müfit Aytekin, Betül Alganatay, Acted City ve Celal Eldeniz’den oyunculuğunu geliştirmek adına eğitimler aldı. 2011 yılında ‘Canım Babam’ dizisiyle başladığı kamera önü oyunculuk hayatına o dönemin çok ses getiren dizisi ‘Umutsuz Ev Kadınları’ ve sonrasında ise ‘Sen Benimsin’ dizisiyle devam etti. 2017 yılı Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ‘4N1K’ filminde canlandırdığı Oğuz karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. Cemrehan Karakaş, görsel sanatlar ve tasarım faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürmektedir.
Cemrehan Karakaş'ın Oynadığı Diziler
4N1K / Oğuz / 2018
Sen Benimsin / Selim / 2015
Umutsuz Ev Kadınları / Kerem / 2011-2014
Canım Babam / 2011
Cemrehan Karakaş'ın Oynadığı Filmler
4N1K 2 / Oğuz / 2018
4N1K / Oğuz / 2017
OĞUZ ÜNAL KARAKTERİ KİMDİR?
Pijama - Pislik - Pizza. Bu üçlü, Oğuz’un vazgeçilmezi. En son ne zaman herhangi bir konuda ciddi olduğunu o da hatırlamıyor. Birine, şaka yollu bir pislik yapacaksa; kişi, mekan, zaman tanımıyor. Hele sınır hiç tanımıyor. Annesi Zeliş’in orantısız sevgisine maruz kalıyor, her saat her dakika. Onun da bir aşkı var elbette. Hatta rüyalarının kadını, odasının duvarlarını da süslemekte. Kate Upton, onun imkansız ve de biricik aşkı.
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