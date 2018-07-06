4N1K dizisi bu akşam Fox TV'de yayın hayatına başlayacak. Dizi genç oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken, daha önce Bez Bebek, Medcezir gibi dizilerde de rol alan Cihan Şimşek 4N1K'da "Sinan Yorulmaz" karakterine hayat verecek. Peki, Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cihan Şimşek, 06 Ağustos 1992’de Almanya’nın Bad Säckingen şehrinde doğdu. İlk oyunculuk deneyimi 2009 yılında ekrana gelen ‘Bez Bebek’ dizisiyle oldu. 2012 yılında Disney Channel Türkiye’de yayınlanan ‘Zil Çalınca’ dizisinde ilk başrolünü oynadı. Birçok önemli markanın reklam filmlerinde de yer alan Cihan Şimşek, dizi kariyerine ‘Bir Yastıkta’, ‘Beni Böyle Sev’, ‘MedCezir’, ‘Hanım Köylü’ gibi başarılı yapımlarda oynayarak devam etti. 2017 yılının Mayıs ayında vizyona giren, Büşra Yılmaz’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ‘4N1K’ filminde canlandırdığı Sinan karakteriyle ilk kez sinemaseverlerle buluştu. ‘4N1K 2’ filmi ile 4 Mayıs’ta yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cihan Şimşek'in Oynadığı Diziler

4N1K 2 / Sinan / 2018

4N1K / Sinan / 2017

Hanım Köylü / 2016

Medcezir / Ali / 2015

Beni Böyle Sev/ Deniz / 2014

Bir Yastıkta / Poyraz / 2013

Zil Çalınca / Metehan / 2012-2013

Bez Bebek / Selim / 2008-2009

Cihan Şimşek'in Oynadığı Filmler

4N1K 2 / Sinan / 2018

4N1K / Sinan / 2017

SİNAN YORULMAZ KARAKTERİ KİMDİR?

Aşk formülleri ondan sorulmakta; hayatın anlamını erkek dergilerindeki tüyolarda, ezber ettiği romantik komedilerde bulmuş. Gelgelelim sert kayaya, yani bildik aşk formüllerinin işlemediği bir kıza tosluyor, Yelda’ya. Hoşlandığı Yelda’nın, okulun ömür törpüsü Müdür’ün kızı olduğunu bilmiyor henüz. Anne ve babası yıllar önce boşanmış. Annesi Melike onun her şeyi… Bekar annesine, bir başka bekar, okulun Müdür’ü gönlünü kaptırmış. Onlar çocuklarından, çocukları onlardan saklar durur aşklarını, çarşı pazar karışmasın diye...