Fox TV'de yayınlanan 4N1K dizisinde Yaprak Ayvaz karakterini canlandıran Gözde Mutluer kimdir? Gözte Mutluer kaç yaşında? İşte Gözde Mutluer'in hayat hikayesi...

GÖZDE MUTLUER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K’nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla’nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.

Gözde Mutluer'in Oynadığı Diziler

4N1K / Yaprak / 2018

Kördüğüm / 2016

Asla Vazgeçmem / Yağmur / 2015-16

Bana Baba Dedi / 2015

Aşkın Kanunu / 2014

Not Defteri / 2014

Bebek İşi / 2013

Lale Devri / 2012

Tövbeler Tövbesi / Songül / 2011

Melekler Korusun / Işıl / 2009

Gözde Mutluer'in Oynadığı Filmler

4N1K 2 / Yaprak / 2018

4N1K / Yaprak / 2017

Kardeşim Benim / Ayşe / 2015

Benimle Oynar Mısın? / Sıla /2013

Dağ / Pelin / 2012

YAPRAK AYVAZ KARAKTERİ KİMDİR?

Etrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.