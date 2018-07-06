Fox TV'de yayınlanan 4N1K dizisinde Yaprak Ayvaz karakterini canlandıran Gözde Mutluer kimdir? Gözte Mutluer kaç yaşında? İşte Gözde Mutluer'in hayat hikayesi...
GÖZDE MUTLUER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1991 yılında doğan Gözde Mutluer Marmara Üniversitesi’ne Sinema TV bölümünde okudu. 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K’nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla’nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.
Gözde Mutluer'in Oynadığı Diziler
4N1K / Yaprak / 2018
Kördüğüm / 2016
Asla Vazgeçmem / Yağmur / 2015-16
Bana Baba Dedi / 2015
Aşkın Kanunu / 2014
Not Defteri / 2014
Bebek İşi / 2013
Lale Devri / 2012
Tövbeler Tövbesi / Songül / 2011
Melekler Korusun / Işıl / 2009
Gözde Mutluer'in Oynadığı Filmler
4N1K 2 / Yaprak / 2018
4N1K / Yaprak / 2017
Kardeşim Benim / Ayşe / 2015
Benimle Oynar Mısın? / Sıla /2013
Dağ / Pelin / 2012
YAPRAK AYVAZ KARAKTERİ KİMDİR?
Etrafındaki kızlara pek benzemiyor. Topuklu ayakkabıyla yıldızı barışmayanlardan, converse'lerim olmadan asla kafasında. Annesi, yani onun deyimiyle ''anakraliçesi'' Oya'nın, babası Taner'in bu hayattaki ağır imtihanı... Okulda da rahat durmuyor. Kınama ve uzaklaştırma koleksiyonu var. Ali'nin yıllardır aşık olduğu ama açılamadığı kız. Etek, eyeliner ve pembe renk gibi ömründen ömür götüren bir yığın sözcüğe bugünlerde bir yenisini ekledi; sırık, yani Barış.
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