Ligin ilk yarısında Osmanlıspor maçında dibi gören Fenerbahçe’de takımı toparlamak için yemekler düzenlenmiş ve 5 maçlık seriyle takım ayağa kalkmıştı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yemek organizasyonlarının takımı daha fazla kenetlediğine ve uğurlu geldiğine inanan futbolcular, Kayserispor maçı öncesinde kendi kendilerine böyle bir organizasyon yaptı. Bunun karşılığı da 5-0’lık ligde sezonun en farklı galibiyetiyle alındı. Milli araya da girilmesiyle birlikte Galatasaray maçı sonrası oluşan negatif hava dağılırken, yemek sırasında futbolcular çok keyifli anlar yaşadı. Kalan 7 maçın tamamının kazanılması için sahada herkesin varını yoğunu vermesi konusunda futbolcular birbirine söz verdi.

''ORGANİZASYONLARA DEVAM EDİYORUZ''



Sarı-Lacivertli oyuncular, ilk olarak Kayserispor maçı için galibiyet yemini etti. Bu yüksek motivasyon ve pozitif hava Kayserispor gibi zorlu bir deplasmanda 5-0’lık net skoru getirdi. Soyunma odasında futbolcuların birbirlerine “Yemeklere devam ediyoruz” sözleri galibiyetin sırrını da verdi. Takımın birliğini ve inancını artıran bu yemeklerin düzenli hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

SOLDADO'DA HASAN ALİ KORKUSU!



Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın, Kayserispor maçında 2 gol atan Soldado’yu neden oyundan çıkardığı belli oldu. Tecrübeli hocanın, Beşiktaş maçı öncesi son dakikada yersiz bir sarı kart görüp cezalı duruma düşen Hasan Ali örneğini düşünerek bu yolu seçti. Hakemlere güvenmeyen ve böyle bir form yakalamışken oyuncusunu kaybetmek istemeyen Aykut Kocaman, bu sebeple ilk olarak sarı kart sınırındaki İspanyol golcüyü oyundan aldı.