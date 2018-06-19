Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 2.7 milyar lira fazla verirken, beş aylık dönemde 20.5 milyar lira açık verdi. Beş aylık dönemde savunmaya 3.2 milyar lira harcanırken, bütçeden Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na da 5.2 milyar lira aktarıldı. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 31.7 artışla 67.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Beş aylık dönemde ise bütçe gelirleri yüzde 18.3 artışla 302.1 milyar liraya, bütçe giderleri de yüzde 20.9 artışla 322.5 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın 5 aylık döneminde 11.5 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl 20.5 milyar olarak gerçekleşti.

2.3 MİLYARI MAYIS AYINDA

Vergi gelirleri beş aylık dönemde yüzde 20.2 artışla 252.1 milyar, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20.8 artışla 291.1 milyar lira oldu. Beş ay itibarıyla kurumlar vergisi yüzde 28.8 artarak 34.3 milyara, gelir vergisi yüzde 26.4 artarak 53.8 milyara, özel tüketim vergisi yüzde 14.5 artarak 56.5 milyar liraya ulaştı. 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) eşel mobil sisteminin mayıs ayı bütçe gelirlerine etkisi yansımadı. Geçen yılın mayıs ayında 5 milyar 155 milyon lira olan akaryakıttan alınan ÖTV gelirleri bu yıl 5 milyar 417 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçede savunmaya yönelik harcamalardaki artış dikkat çekti. Geçen yılın beş aylık döneminde 2 milyar lira olan güvenlik ve savunma harcamaları, bu yıl 3.2 milyar liraya çıktı. Bu yılki harcamanın 2.3 milyar lirası mayıs ayında gerçekleşti.

GİZLİ HİZMETE 953 MİLYON LİRALIK HARCAMA YAPILDI

Beş aylık dönemde Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na bütçeden aktarılan pay ise 1 milyar 960 milyon liradan 5 milyar 174 milyon liraya yükseldi. Savunmaya bütçeden beş aylık dönemde aktarılan tutar 8.4 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl 915.7 milyon lira olan “gizli hizmet” giderleri ise bu yıl 953 milyon lira oldu.

MALİYE BAKANI AĞBAL: EKONOMİDEKİ CANLILIK DEVAM EDİYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mayıs ayı bütçesini değerlendirirken, vergi gelirlerindeki artışa dikkat çekti. Ağbal, “Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış genele yaygın ve yüksek orandadır. Kurumlar geçici vergisi yüzde 31.2 oranında artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin beyan edilen kârlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koymaktadır. Mayıs ayı gelir vergisi tahsilatlarında yüzde 16.6 oranındaki artış istihdam artışının devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca toplam gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.4 oranında artış gösterdi. Tüketim tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21.8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak bu ayda KDV iadelerinin yüzde 54.4 oranında artması nedeniyle dahilde alınan net KDV tahsilatı yüzde 7.9 oranında azaldı. KDV iadelerindeki artışta ihracat kaynaklı yapılan iadelerle KDV iadelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz yeni düzenleme ve uygulamalar etkili oldu” dedi.

‘DOLAR TÜM PARALARA KARŞI DEĞER KAZANDI’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığına dikkat çekti. Şimşek, reyting kuruluşlarının endişe yarattığını belirterek “Biz endişeleri gideriyoruz” dedi.