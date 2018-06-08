Eğitim imkânı kısıtlı 5 bin 500 çocuğun TEGV’den destek alması için “Eğitime Koşar Adım” projesiyle 11 Nisan’da Artvin’den koşmaya başlayan eğitim gönüllüsü işadamı Ahmet H. Uysal, 14 ilden koşarak geçip 46 günlük maratonunu Muğla’da tamamladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Nisan 2017’de Siirt Pervarili çocukların TEGV’den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu’na katılan ve eksi 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin TL bağış toplayan Uysal, Anadolu’yu kat ettiği bin 645 kilometrelik son koşusu boyunca da bağış topladı. Koşuya Artvin Atatepe’deki Atatürk Anıtı’ndan başlayan Uysal, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta ve Denizli rotasıyla 6 Haziran’da Muğla Köyceğiz’de bitirdi. Koşunun finalinde Uysal’a, TEGV mütevelli üyesi olan ve Köyceğiz’de çiftliği bulunan sanatçı Yılmaz Erdoğan da eşlik etti. Uysal, koşusu boyunca 2 milyon adım attı.

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