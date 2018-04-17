Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cem Özkan, geçen yıl 7 bin parçayla yaptığı "Merkür"den sonra 5 bin hurda parçadan "Venüs" ismini verdiği ikinci büyük eserini ortaya çıkarttı.
AA'nın haberine göre Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bir tanıdığına ait atölyede hurda malzemelerden metal heykeller yapan ve eserlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşan 25 yaşındaki Özkan, birçok sanatseverin ilgisini çekmeyi başardı.
"Merkür" adındaki 7 bin metal parça kullanarak ortaya çıkardığı metal at ile metal boğa eseri, 8-12 Kasım 2017'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sunan Özkan, 5 aylık çalışma sonunda 5 bin hurda demirden, doğanın enerjisini ve hareketini göstermek için iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını da kullandığı "Venüs" isimli atını oluşturdu.
Sanatseverlerce beğenilen Merkür ve Venüs'ün yanı sıra "boğa, astronot, el, savaşçı, gemi" gibi birbirinden farklı, görkemli metal heykellerini ilk kez bir arada 15-18 Mart'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayında izlenime sunan Özkan'ın eserleri yoğun ilgi görüyor.
"İNSANLAR METALİN GÜCÜNÜ HİSSEDİYOR"
Genç heykel sanatçısı Özkan, yaptığı açıklamada, doğanın gücünü yansıtmak için bir materyal aramaya başladığını belirterek zamanla gücü metalde bulduğunu söyledi.
Metal üzerine 6 yıl çalışmalar yaptığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:
"Gecemi gündüzümü metal üzerine harcadım. Metal bir malzemeyi gördüğümde neyi nerede kullanacağım zihnimde hemen canlanıyor. Küçük notlar alıyorum. Bir tasarım yapmıyorum çünkü tasarımın beni kısıtladığına inanıyorum. Kafamda parçaları bir yere koyduğumda hemen gelip işe başlıyorum. Ne kadar fikir sahibi olduğumu görmek için ilk metal atım Merkür'ü yaptım. Üzerinde çalıştığım her eser bana yeni bilgiler öğretiyor. Yanımda bir eğitici olmamasına rağmen yaptığım büyük işler bana önemli katkı sağlıyor. Daha sonra tasarladığım Venüs'te, Merkür'ü yaptığım parçaların yanı sıra iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını kullandım. Bu borularda eserlerimde hareketi daha iyi göstermeyi planladım."
Merkür adlı eserinin Venüs'e ilham olduğunu aktaran Özkan, "At figürünün doğadaki enerjisini ortaya çıkartmak istedim. İnsanlar yaptığım metal ürünleri gördüğünde çok hoşlanıyor. Metalin gücünü hissediyorlar." dedi.
Özkan, hiçbir metal malzemeyi atmaya kıyamadığını anlatarak "Bunları kullanarak ortaya bir iş çıkarttığımda etraf adeta tertemiz oluyor. Bu da bir heykel yaparken çok fazla malzeme kullandığım anlamına geliyor." diye konuştu.
Bu işi yapmak ve bu alanda yeni kazanımlar sağlamak isteyenlere eğitim verilebileceğini dile getiren Özkan şunları kaydetti:
"Gelecekte sürekli çalışan ve işini severek yapan insanlarla bir arada yeni ürünler ortaya çıkartmak istiyorum. Düzenli ve planlı bir şekilde işlerimi yapmak istiyorum. Yurtdışına da gidebilirim. Üzülerek söylüyorum ama orada böyle şeylere daha çok önem veriyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.