5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Uygur köyünde S.B. ve M.Ş. isimli kişilerin evlerinde kaçak içki ürettikleri istihbaratını aldı. Ekiplerin yaptığı baskında S.B.´nin evinin yakınlarında 4 bin 260 litre damıtılmaya hazır sahte rakı, 5 bin litre boğma rakı, 3 litre anason ve muhtelif damıtma malzemeleri ile M.Ş.´nin evinin yakınlarında ise 750 litre damıtılmamış sahte rakı ve 90 litre damıtılmış sahte rakı ele geçirdi.

DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri 5 bin 108 litre sahte içkiye el koyarken, iki kişi için adli işlem başlattı.

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