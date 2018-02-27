Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Önerler köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Gülüşen Kök, sosyal medya fenomeni oldu.

HABERTURK TV'den Başak Çubukçu ve Özgür Balaban'ın haberine göre Instagram'da 274 bin takipçisi bulunan Kök'ün En küçüğü 7 en büyüğü 17 olmak üzere 5 çocuğu var. Doğal tavırlarıyla kısa sürede hatırı sayılır bir kitleye ulaşan ev kadınının bu işe başlamasının nedeni de aslında çocukları...

Çocuklarına her gün beslenme çantası hazırlayan ve hazırladıklarını sosyal medyadan paylaşan Instagram fenomeni "Çocuklarımın ne yediğini bilmek gerçekten beni rahatlatıyor. Gün boyunca okuldalar ve okullarımızın tam gün olması sebebiyle "Çocuklarım okulda ne yerler?" "Para verdiğimde ne alırlar?" düşüncesi olduğu için evden koyduğum beslenmeyi yediklerini bilmek beni rahatlatıyor." diyor.

Instagram'daki başarısının ardından YouTube hesabı da açan Kök'ün bahçesi onun, en önemli enstrümanı... Fenomen kadın bahçesinden topladığı tazecik sebzelerle yemek yapıyor, hazırladığı lezzetleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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