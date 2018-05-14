7 GÜN 24 SAAT

Bakan Arslan "Başlayan uygulamayla vatandaşın zaman veya mekan kısıtlı olmaksızın, 7 gün 24 saat herhangi bir kuruma gitmeden yol masrafı da yapmadan e-Devlet üzerinden 'K' türü yetki belgelerini almaları mümkün hale geldi. Başka bir ifadeyle yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya indirilmiştir" diye açıklama yaptı.



