Eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmek, eğitim gündemine evrensel değerleri önceler biçimde yön verebilmek açısından çok önemli.

Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak hem akademik birikim hem de vizyon gerektiriyor. Eğitim paydaşları bugünü yarına hazırlık olarak görüyor, bu anlamda fikirlerini buluşturuyor, paylaşıyor ve tartışıyor…

İşte Eğitim Teknolojileri Zirvesi de (ETZ) bu fikirden yola çıkarak yapılan alanında öncü bir etkinlik.

Bu yıl 5. kez yapılan ETZ, aslında 2014 yılından beri her sene Mart ayında eğitim dünyasını bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan #ETZ17’de “Sihre Yolculuk” temasıyla 1500 kişi teknoloji ve eğitim üzerine paylaşımlarda bulundu.

“America’s Got Talent” yarışmasının finalisti dünyaca ünlü Light Balance grubunu da ağırlayacak etkinlikte seyirciler led ışıklarla gerçekleştirilecek muhteşem bir dans gösterisi de izleyecekler.

İşte #ETZ18’de Yer Alacak Konuşmacılardan Bazıları:

Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Bilal Tırnakçı (MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü), Emin Çapa (Haberci), Cengiz Ultav (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, VESTEL Yönetim Kurulu Üyesi)

Burak Aydın (Silver Spring Networks Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü, TÜSİAD STEM Başkanı), Deniz Bayramoğlu (CNN Türk Gündem Özel Programının Yapımcısı ve Sunucusu), Prof. Dr. Cem Say (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü Öğretim Üyesi), Oscar Stringer (Apple Eğitmeni), Yalım Eriştiren (Intel Türkiye Genel Müdürü), Prof. Dr. Şirin Karadeniz (Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı), Serkan Öztürk (Turkcell Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Sinem Vatanartıran (BAU Washington DC Kurucu Rektörü), Dr. Anıl Çekiç (Microsoft Türkiye Eğitim Departmanı Direktörü), Filiz Akdede (HP Türkiye Genel Müdürü), Prof. Dr. Kürşat Çağıltay (ODTÜ BÖTE Bölümü Öğretim Üyesi), Zeynep Dereli (TİNK Kolejlerinin Kurucusu), Ece Karaboncuk (Eğitim ve Eğitim'in Editörü, Tv Programı Yapımcısı ve Sunucusu), Müge Arda (Eğitim ve Eğitim'in Editörü, Tv Programı Yapımcısı ve Sunucusu), Prof. Dr. Ali Baykal (Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi), Koray Tamerk (Turkcell Akademi - Stratejik Araştırmalar ve Program Yönetimi Müdürü), Prof. Dr. Uğur Batı (Reklamcı, Marka Danışmanı, Akademisyen ve Yazar), Yaprak Yapsan (Idecon Idea&Congress Kurucusu ve Direktörü), Behçet Yavuz (Düşünür Koleji CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı), Doç. Dr. Selçuk Özdemir (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu (Başkent Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Sencer Çorlu (BAUSTEM Merkezi Direktörü), Uzm. Dr. Kerem Dündar (Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu), Yrd. Doç. Dr. Dr. Kamile Hamiloğlu (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Akademik Danışman ve Yazar), Yrd. Doç. Dr. Kenan Dikilitaş (Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi), Ercan Altuğ Yılmaz (Oyunlaştırma Uzmanı), Tim Thompson (Eğitici Eğitmeni), Doç. Dr. Hakan Karataş (YTÜ Öğretim Üyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nitelikli İşgücü Projesi Akademik Danışmanı), Yasemin Allsop (University College London Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı), Zehra Öney (360+ Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Sertel Altınışık Altun (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur (Bahçeşehir Üniversitesi Böte Bölüm Başkanı), Ümit Sanlav (Medya ve İletişim Uzmanı Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı), Abdülkadir Özbek (Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı), Mike Highfield (Blackboard Eğitim Danışmanı), Uğur Gazanker (GEO Koleji CEO’su).

#ETZ18’de Neler Mi Var?

Eğitim Teknolojilerinin Geleceği Paneli, TÜSİAD Stem Paneli, Eğitim Teknolojileri, Girişimcilik ve İstihdam Paneli, Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Paneli, Gelecekte Beyinle Öğrenme Sunumu, ETZ AKADEMİ ile Eğitimde Dönüşüm Sunumu, Apple Device Enrollment Programı ile Eğitim için İdeal Teknoloji Ortamı Deneyimi Sunumu, Öğrenciler Nasıl Bir Okul İster, Okuldan Ne ister, Okulda Ne Oynamak İster? Sunumu, Okullarda UbD Uygulama Süreci, Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Yolları Çalıştayı, Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, Dijital Liderlik ve Sosyal Medyanın Gücü Sunumu, Gözler Yalan Söylemez Sunumu, Eğitimde Robotik Uygulamaları Atölyesi, Öğretmenler için İnsan Odaklı Tasarım Atölyesi, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Atölyesi, Sadece 6 LEGO Parçası! Atölyesi, İzdüşümsel Bağlamda ve Global Düzlemde Liselerde Girişimcilik Sunumu, Atık Maddelerle STEM Atölyesi, Eğitimciler ile Maker ve Blok Tabanlı Programlama Eğitimi Atölyesi, STEM Junior: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları Atölyesi, Endüstri 4.0’ın Eğitime Yansımaları Sunumu,From QR codes to Augmented Reality Atölyesi, Eğitsel Tasarımda Eşlenik Nitelikler Sunumu, Dünya Değişirken Yüksek Öğrenim Yerinde mi Kalmalı?: Yüksek Öğrenimde Değişimin Yol Haritası Sunumu, Önümüzdeki 20 Yılın En Parlak AR-GE Sahası: Eğitim Sunumu, Matematiğin Sihirli Dünyası Atölyesi, Swift Playgrounds Atölyesi, Siber Zorbalığa Karşı Siber Empati Sunumu, Makine Öğrenmesi Çağında Öğrencilerini Öğrenen Öğreticiler Sunumu, Öğretmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Sunumu, Ben Bilmem Beyin Bilir Sunumu, Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı Atölyesi, STEAM Temelli Maker Atölyesi, Kapsayıcı Eğitim için Teknoloji Atölyesi, Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesinde Oyunun Kullanımı, Geçmiş Deneyimler Geleceğin Belirsizliğini Ortadan Kaldırmaya Yeter mi? Bir Fütüristin Gelecek Beklentileri, Bir Seyyahın Deneyimleri Sunumu, Öğrenmenin Biyolojik Saati Sunumu ve Dijitalin Geleceği: İlham 4.0 Sunumu.

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