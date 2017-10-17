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ANTİOKSİDANLARA DİKKAT!

Tedavi sırasında antioksidan içeriği yüksek besinlerin tüketiminin tartışmalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Antioksidanların vücudu güçlendirdiği gibi kemoterapi ve radyoterapinin etkisini azalttığı yönünde araştırmalar da var. Antioksidanları tamamen kesmek de doğru bulunmuyor. Soya ve ürünlerinin de fitoöstrojen olması ile ilgili tartışmalarda mevcut.