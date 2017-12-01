5 kişilik aile sırra kadem bastı! 10 kilometre uzaklıkta...

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyünde Çarşamba sabahına doğru çıkan yangın sonrasında Fazıl Çataloğlu ile aynı evde ikamet eden 4 kişinin aranmasına devam ediliyor. Yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik aileden şu ana kadar yapılan aramalar sonucunda enkazın altında sadece bir tane ceset bulunabildi. AFAD, jandarma, itfaiye, olay yeri inceleme ve 112 Acil Servis ekiplerinin müşterek yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, yangının çıktığı evin yaklaşık 100 metre uzaklığında bulunan diğer eve geçildi.

BİR CESEDE ULAŞILDI

Kastamonu'da çıkan yangın sonucu yaklaşık 1,5 gündür kayıp olan 5 kişilik aileden henüz haber alınamazken, yangın yerinde yapılan aramalar sonucunda bir erkek cesedine ulaşıldığı belirtildi.

OLAY YERİNİN YAKININDA TERK EDİLMİŞ TRAKTÖR BULUNDU

Öte yandan, yangın mahalline yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde traktör bulundu. Arkasında römorku da bulunan traktörün etrafına güvenlik şeridi çekildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından terk edilmiş halde bulunan traktörde Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. İlk incelemede kayıp ailenin izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

JANDARMA KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Yanan iki ev arasında yaklaşık 50 metre bulunması nedeniyle jandarma, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Yangında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

"ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, ATILDI MI BİLMİYORUZ"

Fazıl Çataloğlu'nun akrabası Hamdi Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını, her yeri aramalarına rağmen aileyi bulamadıklarına belirtti.

Fazıl Çataloğlu’nun akrabası Hamdi Çolakoğlu, "Akşamdan beri arama çalışmalarımız devam ediyor. Her yeri aradık bulamadık. Bir de traktörü bulamadık. Traktörle başka bir yere gitti öldürüldü mü atıldı mı ne yapıldı bilemiyoruz. Biz özellikle bu işin peşindeyiz. Yanan traktörden hariç bir tane daha traktör var. Sabah hayvan pazarına gideceğini söylemiş. Hayvan pazarına gitmemiş. En son aldığımız bilgi 5 tane koyununun Elmayakası mevkisinde görüldüğü tespit edildi gece. Komando birlikleri gece arama yaptılar sabaha kadar” dedi.

İHA'nın haberine göre; öte yandan Ahmet Çataloğlu’na ait evin kış mevsimi nedeniyle kapalı olduğu içerisinde kimsenin oturmadığı öğrenilirken Fazıl Çataloğlu’na ait evde ise 5 kişinin ikamet ettiği belirtildi. Fazıl Çataloğlu ile birlikte eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar’dan yaklaşık 1 gündür haber alınamıyor. Ekipler, ailenin telefonlarına da ulaşamazken, çevrede yaptıkları aramalarda da henüz aileye ait bir ize rastlayamadı.

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