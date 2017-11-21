5 milyon kişi güvenli internete geçti

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan internetin; haberleşme, ulaşım, kamu ağları üzerinden gerçekleşen işlemler, sağlık, eğitim, finans gibi birçok alanın vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

İnternet kullanımının artışıyla olumsuz içeriklerin de yaygınlaştığını belirten Arslan, "Özellikle çocuklar için tehlike oluşturan, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçu ve siber saldırı içerikli paylaşımlar giderek artıyor ve internet kullanıcılarını tehdit ediyor." dedi.

Olumsuz içeriklerin yayılmasıyla çocukların ve gençlerin korunmasını sağlamak için gelişmiş ülkelerin internet içeriklerine yönelik pek çok tedbir uygulandığına işaret eden Arslan, Türkiye'de ise alınan tedbirlerin yanı sıra BTK'nın "güvenli internet hizmeti"ni talep eden kullanıcılara sunduğunu hatırlattı.

Arslan, 2011'den itibaren verilen güvenli internet hizmetinin, vatandaşları bu ortamın zararlı içeriklerine karşı korumaya yönelik geliştirilen, abonelerin isteğine bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Güvenli internet hizmetinin tercih edenlere internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğuna dikkati çeken Arslan, "Hizmete başladığı tarihten bu yana geçen altı yıllık sürede güvenli internet hizmetini 5 milyonun üzerinde abone tercih etti." diye konuştu.

"Güvenli internet hizmeti, çocuk ve aile profilinden oluşuyor"

Güvenli internet hizmetinin, "çocuk" ve "aile" olmak üzere iki profilden oluştuğunu anlatan Arslan, abonelerin hizmet aldıkları işletmelere başvuru yapabildiklerini ve profiller arasında geçiş ve iptal işlemini istedikleri anda gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Arslan, çocuk profilinde sadece beyaz listede yer alan iş, ekonomi, bilgi/referans, eğitim kurumları, medya (basın) gibi temiz içerikli internet sitelerine erişimin mümkün olduğunu; aile profilinde ise siyah listede yer alan çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde temini, ırkçılık, terör gibi olumsuz içeriğe sahip sitelere erişimin engellendiğini bildirdi.

Söz konusu hizmeti tercih eden abonelere arama motorlarının güvenli arama özelliğinin de sunulduğunu anımsatan Arslan, "İnternette arama yapan kullanıcı web, resim ve video aramalarında olumsuz içeriklerle karşılaşmıyor. Bu kullanıcıların Google, Yandex ve Bing gibi arama motorlarındaki aramaları da güvenli kılınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BTK bilinçlendirme çalışmaları yapıyor"

Dünya genelinde çocukların ve gençlerin internetin olumsuz içeriklerinden korunmasına yönelik programlar geliştirildiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde, 'Çocuklar İçin Daha İyi İnternet (Better Internet For Kids) Programı' kapsamında, çocukların ve gençlerin siber zorbalık, cinsel şiddet ve şiddet içeriğine maruz kalma gibi internetin olumsuz içeriklerinden ve zararlarından korunmasına yönelik sürekli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de ise güvenli internet hizmetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik BTK tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda güvenli internet hizmetini tercih eden abonelerin virüs, botnet, spam, hacking, phishing gibi yasa dışı faaliyetlerden zarar görmesini önlemek amacıyla haberleşme güvenliğinin tesisine, abonelerin internet ve bilgi güvenliği konularında işletmeciler tarafından bilinçlendirilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor."