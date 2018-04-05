4 | 7

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlarımızın bu özel gününü kutlar, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşmamızı dilerim.