5 soruda Maria Kasırgası

Karayipler'de büyük hasar veren Irma Kasırgası'nın güzergahını izleyen Maria kasırgası , saatte 260 kilometre hıza ulaştı ve Dominica Adası'nı vurdu.
Dominica Başbakanı Roosevelt Skerrit Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda "Paranın alabileceği her şeyi kaybettik. En büyük korkum yoğun yağışlar ve heyelanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar ya da ölümler olması" dedi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi kasırga nedeniyle toprak kayması ve ölümcül sellerin beklendiğini açıklamıştı.
Dominica nasıl etkilendi?
İngiltere'nin eski sömürgesi Dominica adasının nüfusu 72 bin. Adanın uzunluğu 50 kilometreden az ve genişliği de 25 kilometre. Kasırganın merkezi adanın tam üstünden geçti.
Kasırga yerel saatle Pazartesi akşamı 21:00'de karayla temas etti. Dominica'nın Başbakanı Skerrit hasarı "ezici ve akıl almaz" olarak tanımladı ve her türlü yardıma açık olduklarını söyledi.
Adadaki tüm limanlar ve havaalanları kapatıldı ve kıyıya yakın yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.
Kasırga nasıl bu kadar hızlı şiddetini artırdı?
Maria bir kaç saat içinde Kategori 3'ten ölçeğin en yükseği Kategori 5'e çıktı.
BBC'nin meteoroloji uzmanı Steve Cleaton kasırganın gücünün artmasındaki faktörlerden birinin deniz yüzeyi ısısının normalden bir ya da iki derece yüksek olması olduğunu söylüyor.
Yüksek deniz yüzeyi ısısının sistemin hızlanmasına neden olduğu ve yerel rüzgar kırılmasındaki düşüklüğün de buna katkı sağladığını belirtiyor.
Bundan sonra ne olacak?
Maria şu sıralar Fransa'nın Guadeloupe adasına doğru ilerliyor. Yerel yetkililer halka sığınaklara girmeleri ve hiçbir koşulda dışarı çıkmamalarını duyurdu.
Daha sonra ise Guadeloupe'ın kuzeyinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Montserrat'nın etkilenmesi bekleniyor.
Her iki ada da St Kitts ve Nevis, ABD ve İngiliz Virgin Adaları ve Puerto Riko gibi kasırga uyarıları yayımladı.
Irma kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Antigua, Barbuda, St Martin ve Anguilla adalarında da tropik kasırga uyarıları yapılıyor. Hollanda'nın adaları Saba ve St Eustatius'ta da benzer uyarılar yapılıyor.
Kasırga nereden geçti?
Kasırga gecenin ortasında vurduğu için hasarın boyutunu ölçmek bu aşamada zor.
Fransız toprağı Martinique'te enerji şirketi EDF 16 bin evde elektriklerin kesildiğini açıkladı. AFP ayrıca St Lucia adasında su baskınları, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri yaşandığını yazdı.
Her iki adada da kasırga uyarıları tropik kasırga düzeyine çekildi.
Ancak bölge kasırga ilerlese bile tehlike geçmiş sayılmıyor. Yoğun yağışlar toprak kaymalarına ve riske yol açıyor.
Irma sonrası yardım ve kurtarma çalışmaları etkilenecek mi?
Maria'nın güzergahında olan bazı adalar Irma kasırgasından kaçabildiler ve zarar gören adalar için kurtarma ve yardım çalışmalarına ev sahipliği yaptılar. Şimdi bu çalışmaların zarar görmesinden endişe ediliyor.
Guadeloupe Irma'nın vurduğu Fransız adalarına yardım için ana mevzii konumundaydı. Bugün kasırganın vurması beklenen Puerto Riko da komşularına çok önemli yardım sağlıyordu.
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