5 soruda süresiz oturum izni süreci değiştirilen Ankara Anlaşması

İngiltere İçişleri Bakanlığı, iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştiriyor.
Bakanlık yeni kuralları belirleyene kadar Ankara Anlaşması kapsamında yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacağını açıkladı.,
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın son kararı ile ilgili merak edilen soruları, Londra'daki Garth Coates Avukatlık bürosundan Tamer Ulay'a sorduk.
BBC Türkçe: Yeni durum ne getirecek?
Tamer Ulay: Yeni durumda oturum başvuru sürecine ulaşan Ankara Anlaşmalılara, girişimci vizesinde belirlenen şartların uygulanması bekleniyor:
Yukarıdaki kurallara ek olarak, TIER 1 vizesinde aranılan diğer koşulların istenmesi beklenmiyor.
Örneğin, en az iki İngiliz vatandaşının işyerinde çalıştırılıyor olunması ve 200 bin sterlin sermayeli bir iş kurulmuş olunması gibi.
Bu kuralların Ankara Anlaşması'nda olanların ciddi itirazlarına neden olacağı için getirilecek yeni düzenlemede yer alması beklenmiyor.
BBC Türkçe: Karar öncesi ve sonrası başvuranların durumu ne olacak?
Tamer Ulay: 15 Mart 2018 tarihinde ve öncesinde başvuru yapan kişilerin başvuruları, eski şartlar geçerli olmak üzere işlem görecek. Bugünden itibaren ise başvurularda 3 yıllık yeni uzatma verilecek.
Beklentilerimize göre 5. yılını tamamlayanlar isterlerse süresiz oturuma başvurabilecek. Bu konuda inisiyatif başvuranda olacak. Dilerse kalıcı oturma başvurmayıp işini devam ettirmesi durumunda vizesini her 3 yılda bir uzatabilecek.
BBC Türkçe: 'Aydoğdu Kararı' nedir?
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın süresiz oturum iznini durdurma kararını açıkladığı metinde, "Ankara Anlaşması ile ülkeye gelenlerin yakınlarının hangi koşullara tabi olacağı" konusunda 2015 yılında açılan "Aydoğdu Davası"na ve bu davada alınan karara atıf yapıyor.
Tamer Ulay: Hacer Aydoğdu'nun ismiyle açılan ve oturma iznine ret kararı alınan davada; Ankara Anlaşmalı bir temizlik işçisi, oturma izni başvurusu yapmasına yaklaşık 6 ay kala Türkiye'deki eşini ve oğlunu, mevcut anlaşma şartlarında İngiltere'ye getiriyor. Ancak ailecek süresiz oturum başvuru yapan Aydoğdu ailesinden yalnızca Ankara Anlaşmalı olan ve 4 senedir İngiltere'de yaşayan eşe bu hak veriliyor. Hatice Aydoğdu ve oğlunun başvurusu reddediliyor.
Aile bu ret kararlarını mahkemeye götürüyor ve 2 yıllık mahkeme süreci sonunda, 8 Mart 2017 tarihinde göç konularına bakan yüksek mahkeme, ret kararını onaylıyor.
Hakim karar metninde "Ankara Anlaşması vizesi alan Türk vatandaşlarına, Türkiye'nin mevcut Avrupa Birliği başvuru statüsü de göz önüne alınarak, neden süresiz oturma izni verildiği konusunu" da sorguluyor ve "Geldiğimiz noktada mahkeme bırakın eş ve çocuğu, başvuru sahibinin bile oturum izni almasına gerek yok" diyor.
BBC Türkçe: Bu kararın geri alınma olasılığı var mı?
Tamer Ulay: Süresiz oturma izninin iptali kararının geri çekilmesi için tıpatıp benzer bir dosya ile dava açtık. "Çiçekçi Davası" isimli bu dosya da mahkeme tarafından kabul edildi. Bu iki kişinin durumu (Aydoğdu ailesi ve Çiçekçi ailesi) birebir aynı. Mayıs ayında da bu dava görülecek.
Yeni davaya bakan hakim, "Kusura bakmayın bunu reddediyorum, önceki karar emsal" diyebilirdi ama bunu yapmadı ve duruşma tarihi verdi.
BBC Türkçe: Kararın Brexit ile alakası var mı?
Tamer Ulay: Kararın Brexit ile alakası yok. Ama Brexit sonrası süresiz oturum almak isteyenler için en başta dile getirdiğim girişimci vizesi kurallarının uygulanmasını bekliyoruz.
İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor
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