5 soruda Trump'ın Rusya soruşturmasında kendini affedip affedemeyeceği tartışması

- Reuters Rudy Giuliani, Trump'ın kendini affetmesinin "siyasi açıdan zorlu" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda geçirdiği soruşturmada kendi kendini affetme yetkisi olduğunu, ancak bu yetkiyi kullanma niyeti bulunmadığını söyledi.

Rusya'nın başkanlık seçimlerinde oynadığı rol ve Trump'ın adalete engel olup olmadığı özel bir araştırmayla soruşturuluyor.

Trump'ın bu soruşturmada kendisini affetme yetkisi olup olmadığı, New York Times gazetesinin Trump'ın avukatlarının, soruşturma heyetine gönderdiği bir mektubu yayımlamasıyla tartışılmaya başlandı.

Avukatlar mektupta, Trump'ın ülkenin başlıca hukuk yetkilisi olarak soruşturmalara son verme hatta "kendi kendini affetme yetkisi bulunduğunu" savunuyor.

Avukatlar, Trump'ın başkan olarak böylesine geniş yetkilere sahip olmasının herhangi bir şekilde adalete engel olamayacağı anlamına geldiğini iddia ediyor.

Giuliani ne söyledi?

ABC Televizyonu'nun This Week adlı programına katılan Giuliani'ye, Trump'ın kendisini affetme yetkisi olup olmadığı soruldu.

Trump'ın hukuk ekibinin başında bulunan Rudy Giuliani "muhtemelen var" dedi, ancak "Kendi kendini affetmeye niyeti yok" diye de ekledi.

Giuliani ayrıca "Bence bunun siyasi sonuçlarıyla yüzleşmek çok zor olur. Diğer insanları affetmek bir şey, kendi kendini affetmek başka bir şey" dedi.

CNN Televizyonu'na konuşan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy'de hiçbir başkanın kendi kendini affetmemesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın neden kendisini affetmesi gereksin?

Tartışma Özel Savcı Robert Mueller'in, Trump'ın kampanya ekibi ve Rus yetkililerin Trump'ın seçilmesi için seçim kampanyasında işbirliği yaptığı iddialarının araştırdığı soruşturmayla başladı.

- EPA

Başkan Trump, en başından beri herhangi bir işbirliği yapılmadığını ve soruşturmanın "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Mueller'in soruşturmasının bir kısmında da, Trump'ın soruşturmaya engel olmaya çalışarak suç işleyip işlemediğine odaklanılıyor. Özellikle Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Eski FBI Direkötrü James Comey'nin görevden alınmasıyla, Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın soruştumanın dışında tutulması talebine verdiği tepki ele alınıyor.

Trump gerçekten kendi kendini affedebilir mi?

Hiç kimse gerçekten bilmiyor. Bunu daha önce yapmaya çalışan bir başkan yok.

Eski Başkan Richard Nixon'ın geçirdiği soruşturmada, Adalet Bakanlığı Nixon'ın kendi kendini affedemeyeceğini söylemiş, ancak bazıları da bunun ABD Anayasası'nda yasaklanmadığını ileri sürmüşlerdi. Mueller'in soruşturma ekibine yollanan mektupta da bu teoriye değinildi.

Mektupta neler söylendi?

29 Ocak tarihli mektupta, daha sonra Trump'ın hukuk ekibinden ayrılan avukat John Dowd'un imzası var ve Mueller'e hitaben yazılmış.

New York Times gazetesi mektubun tamamını yayımladı.

Mektupta başkanın aslında dokunulmaz olduğu tezi vurgulanıyor. Başkanın ulusun başlıca hukuki yetkilisi olduğu belirtilirken, şu noktalara dikkat çekiliyor;

Başkana mahkeme celbi gönderilemez

Başkana suçlama yöneltilemez

Adaleti engellemekle suçlanamaz, çünkü mutlak yetkileri düşünüldüğünde bu pratikte kendi kendini engellemesi anlamına gelir

Anayasa'nın ABD Başkanlarına verdiği yetkilere dikkat çekilen mektupta Trump'ın "soruşturmaya son verebileceği, hatta kendi kendini affetme yetkisini kullanabileceği" vurgulanıyor.

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Giuliani'nin kendisi de geçen hafta özel soruşturmanın "tamamen gayrımeşru" olabileceğini söylemişti.

Mektubun basına sızması Trump'ı kızdırdı. ABD Başkanı Twitter mesajında "Rusya'yla bir işbirliği yoktu (Demokratlar dışında) Bu çok pahalı sahte cadı avı ne zaman bitecek? Ülke için çok kötü. Özel Savcı/Adalet Bakanlığı mektuplarımı sahte haber medyasına mı sızdırıyor? Bunun yerine Demokratlar'ın yolsuzluklarına bakmalılar" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1002968869043097600

Ancak mektubun tarihi eski ve soruşturma hala sürmüyor mu?

Kesinlikle sürüyor. Robert Mueller'in bir yere gittiği yok.

Başkanla adaletin engellenmesi iddiası konusunda görüşme yapmak istedi. Trump daha önce böyle bir görüşme yapabileceğini söylemişti, ancak bunun yalancı tanıklık suçlamasını beraberinde getirebileceğinden korkan avukatları bu görüşmeye karşı çıkıyor.

Giuliani de ABC'ye yaptığı açıklamada "Görüşmeyi yapmayacağız gibi görünüyor" dedi.

Trump Mueller ile görüşmeyi yapmazsa, Mueller büyük jüri vasıtasıyla bir mahkeme celbi çıkarttırabilir ancak Trump'ın hukuk ekibi bunu engellemeye çalışabilir.

Tüm bu mesele, başkana hukuki açıdan neler yapılabileceği konusundaki bir hukuk mücadelesiyle sonuçlanabilir.

Ancak her durumda, Rusya'yla işbirliği iddiaları nedeniyle Trump'ın azledilmesi girişimleri etkilenmez. Çünkü bu siyesi bir süreç ve aflar bu süreci önlemez.

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