Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talip K.'nın irtibatlı olduğu kişiler ile birlikte temin ettikleri göçmenleri sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanıp açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıklarını tespit etti.

112 SURİYELİ YAKALANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Teknik takip başlatan polis, 1 ay süren çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin 112 Suriye uyruklu göçmeni, ayarladıkları araçlar ile Mersin'e bağlı Silifke ilcesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edecekleri bilgisine ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma neticesinde göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale edilerek teknedeki 7'si kadın 9'u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

7 ADAMIYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis bu operasyonun ardından göçmen kaçakçılarının peşine düştü. Kentin farklı noktalarında yapılan eş zamanlı operasyonlarla 5 ülke tarafından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Talip K. ve 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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