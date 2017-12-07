İHA’nın haberine göre, Ansam Kültür Derneği, Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen 5. Uluslararası Antakya Film Festivali salonun yeteri kadar dolamamasından dolayı boş koltuklara karşı yapıldı.



Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Antakya Film Festivali'nin Onur Ödülü sahipleri Nuri Alço, Selda Alkor ve Tuğrul Meteer, ödüllerini boş salonda aldı.

Yeşilçam'ın usta isimleri Nuri Alço, Selda Alkor ve Tuğrul Meteer, Uluslararası 5. Antakya Film Festivali'nde ödüllerini alırken boş salondan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdiler.



Festivalin açılış töreninde Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Nuri Alço, Selda Alkor ile Tuğrul Meteer'e onur ödülü verildi.

Törene Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız katıldı.

Ansam Kültür Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Mehmet Oflazoğlu da, bu yıl 5'incisini düzenledikleri Uluslararası Antakya Film Festivali'nin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.



Festivallerin bir şehrin gelişimini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtan vazgeçilmez etkinlikler olduğunun belirten Oflazoğlu, "Hatay ile çevre illerin iş birliği ve özverili çalışmalarıyla festivalin büyümesine katkı sağlamalıyız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de yarın da Antakya sinema şehri, sinema platosu olmaya devam edecektir. Türkan Şoray'ın 'Hazal', 'Yılanı öldürseler', Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in hafızalardan silinmeyen 'Kibar Feyzo' filmleri bu topraklarda çekilmiştir ve ülkemize ödül kazandırmıştır. Bunları yapabilmemiz için desteğiniz artarak devam etmeli. Şehri sahiplenmemiz gerekiyor. En çok da bu dönemde ihtiyacımız var. Yerel yöneticilerimiz bize destek olmaktan imtina etmemeli. Herkes elini taşın altına koymalı" kelimelerini kullandı.

Hatay vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Sinemanın muazzam bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Ölmez, Yapılan her güzel filmin ülkenin ihracatına katkı olduğunu açıklayarak: Sinemanın, belli bir dönemde ve mekanda yaşanmış olayların kayda alınarak saklanması çok önemli. Sinemanın muazzam bir etkisi var. İhraç ettiğimiz malların bile reklamını sinemayla yapıyoruz. Yapılan her güzel film bu ülkenin ihracatına katkıdır aynı zamanda." dedi.

ALKOR, ALÇO VE METEER SALONUN BOŞ OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Festivalde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen usta oyuncu Selda Alkor, festivalin yeterince tanıtımının yapılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Törene gelmeyenlerin güzel bir geceyi kaçırdığını söyleyen Alkor, "Valim ve yetkili olan herkesten önümüzdeki sene, bu güzel kentin festivalini memleketin en ücra köşesine kadar duyurulmasını istiyorum. Neden bu güzel olayın, bu sanatsal işin içinde olmasınlar, neden gelmesinler, niye gelip filmleri seyretmesinler? Belki bir defa kendileriyle karşılaşacağız. Niye burada olmasınlar? Ben şahsen çok üzüldüm. Keşke herkes duyabilseydi. Zaten duysalardı buralar tıklım tıklım olurdu. Bizim isimlerimizi duyanlar zaten koşarak gelirdi" dedi.



Aldığı ödülü tüm kadınlara adayan Alkor, "Büyük Atam'ın çok değer verdiği bu kentte, ben bu ödülü tüm kadınlar adına almak istiyorum. Artık çocuk gelinler olmasın, artık kadınlar şiddet görmesin, artık kadınlar Atam'ızın bize vermiş olduğu bütün hakları kullanma imkanına sahip olsunlar. Kadınlarımızın baş tacı olduğunu artık beyler anlasınlar" kelimelerini kullandı.

Yaşam boyu onur ödülü alan bir başka usta isim Nuri Alço, törene katılımın az olmasının yeterince tanıtım yapılamamasından kaynaklandığını kaydetti.

“BÖYLE SİNEMA SANATÇILARINA BÖYLE BİR HALK YAKIŞMIYOR”

Hatay'ın sinema ve sinema sanatçısını çok seven bir halkının olduğunu aktaran Alço: "Ama ne yazık ki reklamların yapılmaması, afişlerin görünmemesi. Kimsenin böyle bir festivalden haberi yok. Belediye başkanının dahi haberi yok. Olsa kendisi de muhakkak burada olurdu. Sadece ön sıra var, zaten bizim İstanbul'dan gelen grup. Onun dışında çok az kişi var. Çok üzücü bir olay. Türk Sineması'na verilen değer böyle değildi. Burada seneye çok görkemli, böyle Antalya, Adana gibi çok büyük bir festivali halka hediye edeceğimizin şimdiden sözünü aldık yetkililerden. Böyle sinema sanatçılarına böyle bir halk yakışmıyor, dolduramadık tek sırayı bile. Ama gelmiş olduk, böyle olsun bu seferlik, inşallah devamı olmaz. Diğer gelecek arkadaşlar buradan mutlu ve memnun ayrılırlar. Çünkü bu kadar yol geliyorsak biz sanatçılara verilen değer daha başka olmalı diye düşünüyorum. Böyle konuştuğum için de özür diliyorum. Hepinize de bu olaydan dolayı teşekkür ediyorum" kelimelerini vurgu yaptı.



Konuşmaların ardından ödüllerini alan usta oyuncular, sahneden kendilerini izlemeye gelen az sayıdaki sinemaseveri selamladı.

Festival 12 Aralık'a kadar ilçelerde gerçekleştirilecek film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

95 film gösteriminin yapılacağı festivalde, Uluslararası Uzun Metrajlı Film, Uluslararası Kısa Metrajlı Film ve Uluslararası Belgesel Film kategorilerinde finale kalan 10 eser dereceye girmek için yarışacak.