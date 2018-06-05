Mahkeme salonu buz kesti

İHA'nın haberine göre, 19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.
Bugün, Suriyeli çocuğu öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli'ye gelen ve plaj bölgelerinde su satarak geçimini sağlayan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in, 19 Eylül 2017'de biri derin yara olmak üzere 43 kez bıçaklandığını dile getirdi.
"AĞZINI KAPATTIM VE 43 DEFA BIÇAĞI VÜCUDUNA SAPLADIM"
Daha sonra savunma yapan sanık Alican K., olay günü bir otelde uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Olaydan önce önce su satmak için yanına gelen maktul Muhammet'in kendisine küfür ettiğini iddia eden sanık, "Muhammet küfür edince dövmek ve göndermek istedim. Kaçmaya çalışınca da kolundan tutarak onu, zorla oradaki bir duşakabine götürdüm. Herkesin içinde yapmak istemediğim için oraya götürdüm. Uyuşturucu ve alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kendimi kaybetmiştim o an. Önce bıçağın arkasıyla ağzına vurdum. O sırada bağırdığı için ağzını kapattım ve 43 defa bıçağı vücuduna sapladım. Daha sonra dışarıya çıkıp, ortalığı kontrol ettim. Sonra tekrar içeri girerek elimi ve ayağımı yıkadım" dedi.
CİNAYET HABERİNİ GAZETEDEN ARKADAŞINA GÖSTERMİŞ
Tanık Özgürcan T. de sanığı olay günü barda kötüleşince otel odasına götürdüğünü belirterek, "Tekrar bara döndükten bir süre sonra da Alican K. tekrar yanımıza geldi. Olaydan sonraki gün beraber berbere gitmiştik. Alican yiyecek bir şeyler almaya gitti. Geldiğinde elinde de bir gazete vardı. Bana dönüp, 'bizim kaldığımız yerde bir çocuğu öldürmüşler' dedi. Sonra olayı okuduk" şeklinde konuştu.
Sanık avukatı, davaya ilişkin detayları geniş çaplı incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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