Konya’da korkunç bir ihmalin kurbanı olan 5 yaşındaki çocuk, ölümle pençeleşiyor. Olay dün merkez Karatay İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki marketten dönen 5 yaşındaki M.K.’nın üzerine kaldırımda atıl vaziyette duran reklam panosu devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlileri, 250 kiloluk panonun altında kalan talihsiz çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.K.’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Çocuğun durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre polis dev panoyu, bağlı olduğu direkten kimin söküp kaldırıma bıraktığını araştırıyor.

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