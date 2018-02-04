Çok küçük yaşta otizm hastası olduğu tespit edilen, at ve havuz terapisiyle hastalığından kurtularak kendisini ifade etmeye başlayan 5 yaşındaki Mustafa Aras hem ailesini, hem de öğretmenlerini sevince boğdu.

TEDAVİYE OLUMLU CEVAP VERDİ

İHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan Akyıldız ailesinin oğulları Mustafa Aras, 2013 yılında dünyaya geldi. Aras'ın büyüdüğünde davranış problemlerini olduğunu fark eden ailesi, oğulları doktora götürdü. Aras'ta otizm hastalığı olduğu tespitini koyan doktorlar, çocuğun iyi bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini aileye önerdiler. Akyıldız ailesi, uzun araştırmalar sonunda özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yolunu tuttu. Burada fizik tedavinin yanı sıra at ve havuz terapisiyle tedavi sürecine giren Mustafa Aras, tedaviye olumlu cevap vererek kendisini ifade etmeye başladı. Çocuklarındaki hızlı değişimi gören Akyıldız ailesi ise sevince boğuldu.

Aras'ın öğretmeni Özel Eğitim Uzmanı Gizem Doğan Kukuç, "Aras kurumumuza geldiğinde 5 yaşındaydı. Geldiğinde Aras'ta sosyal iletişim bozukluğu vardı. Göz kontağı kurmakta sorun yaşıyorduk. İletişimi devam ettirmekte sorun yaşıyorduk. Yaşıtları ile arasında bireysel anlamda farklılıklar vardı. Aras kurumumuza geldiğinde bir yıl süre ile bireysel eğitim aldı. Bir yıl içerisinde Aras'ın geldiği nokta bizleri eğitimciler olarak çok şaşırttı" dedi.

"SEVGİ BİZİM EĞİTİMİMİZDE OLMAZSA OLMAZ"

"Normal eğitimin yanı sıra at ve havuz terapisinin faydasını çok gördük" diyen Kukuç, "Özellikle atın canlı bir varlık olması ve dokusunda sevgi barındırması dolayısıyla Aras ilk olarak bunu atta hissetti. Ondan sonra bunu akranlarına aktardı. Sevgi bizim eğitimimizde olmazsa olmaz etkenlerden bir tanesi. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bu yüzden başarılıyız. Aras ile doğal yaşam parkımızda gerek hayvanları besleyerek, gerekse havuza girip orada akranları ile sosyalleşerek, suyun da verdiği güç ile beraber büyük bir gelişme söz konusu" diye konuştu.

"DOĞRU EĞİTİMİ ALMAK ÖNEMLİ"

Aras'ın 2 yaşında otizmli olduğunu öğrenince çok korktuklarını söyleyen anne Pelin Akyıldız, "Erken teşhis ve doğru bir eğitimle bunun iyileşebilir olduğunu gördük. Öğretmenlerimizin desteği çok önemli bu anlamda. Öğretmenlerin güler yüzlü sevecen ve samimi tavırları ile bayağı bir yol kat ettik. İlk başladığımız da eksiklerimiz çoktu. Aras, çevreye duyarsız hiç konuşmayan bir çocuktu. Daha sonra Aras, eğitimle birlikte sosyalleşti. Doğru yerde doğru eğitimi almak önemli bu konuda. Çevreye çok duyarsızdı. Yanından biri geçtiği zaman bile onu görmeyecek kadar duyarsızdı. Bir çok şeyi bilmiyordu isimi olarak. Her şeyi tek tek öğrettik. Otizmli bir çocuğu asla göz ardı etmemek gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Aileler ufak bir belirti dahi görseler buna mutlaka müdahale etmeleri gerekiyor. Geç kalındığı zaman çok da bir faydası olmuyor" şeklinde konuştu.

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